Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье

Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский распорядился об организации постоянного жилья для украинцев

Олегу Сенцову и Александру Кольченко, освобожденным из тюрем РФ, организовали временное жилье. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Украина.

"Вот сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. По поводу постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание", - сказала она.

Денисова подчеркнула, что в оккупированный Крым, где жили Сенцов и Кольченко до заключения, им возвращаться нельзя.

"Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать", - резюмировала омбудсмен.

Напомним, освобожденные из заключения в РФ украинцы продолжают проходить обследования в больнице "Феофания".

Добавим, что семья Олега Сенцова пересекла административную границу с оккупированным Крымом и направляется в Киев. Сообщалось, что семья Сенцова успешно покинула территорию оккупированного Крыма и сейчас направляется в Киев, чтобы встретиться с освобожденным из российского плена украинцем.