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Денисова не виключила ще одного обміну до кінця року

Новини » Політика    10.09.2019 - 09:58
Денисова не виключила ще одного обміну до кінця року
Фото: Людмила Денисова (РБК-Україна)

Переговори про звільнення українських громадян з РФ тривають

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що ще один обмін полоненими може відбутися вже до кінця поточного року. Про це вона повідомила в ефірі "Сніданок з 1+1".

Також вона зазначила, що переговори про звільнення українських громадян з Російської Федерації продовжуються.

"Я так думаю, що відбудеться", - сказала вона, відповідаючи на запитання чи може наступних обмін відбудуться вже в цьому році.

За словами омбудсмена, на даний момент верифіковані 113 політв'язнів українців, з них 89 кримських татар.

При цьому вона додала, що робота по звільненню триває.

"Дуже складними були переговори, звичайно, першими були 24 моряки, а президент Зеленський зайняв таку позицію, щоб додати ще наших, що дало можливість повернути саме 35. Ми не зупиняємося і проводимо переговори, і президент особисто, і керівник робочої групи пан Єрмак", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що стосовно десяти політв'язнів українців, які були звільнені в результаті обміну полоненими між Україною і Росією, було прийнято рішення про помилування, ще один був відпущений під особисте зобов'язання українського омбудсмена Людмили Денисової.

Крім того, Людмила Денисова заявляла, що Олегу Сенцову і Олександр Кольченко, звільненим з в'язниць Російської Федерації, організували тимчасове житло.

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