Переговоры о коалиции с "Голосом" сейчас не ведутся, - глава партии

Глава партии "Голос" Кира Рудык рассказала, что сегодня переговоры о коалиции с партией не ведутся. Хотя циклически какие-то разговоры идут.

На вопрос журналиста о том, корректно ли будет сказать, что переговоры о коалиции с "Голосом" пока не ведутся, она ответила: "Да, корректно".

В прошлый раз, по ее словам, был разговор о коалиции после изгнания нардепа Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".

"Логично, что ты должен страховаться. Но мы были бы неудобным коалициантом. Потому что наша позиция неизменна: хорошие вещи мы будем поддерживать, нам не надо для этого идти в коалицию. Если же плохие - не будем поддерживать ни в оппозиции, ни в коалиции", - отметила она.