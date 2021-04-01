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Переговори про коаліцію з "Голосом" зараз не ведуться, - голова партії

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Голова партії "Голос" Кіра Рудик розповіла, що сьогодні переговори про коаліцію з партією не ведуться. Хоча циклічно якісь розмови йдуть.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання журналіста про те, чи коректно буде сказати, що перемовини про коаліцію з "Голосом" наразі не ведуться, вона відповіла: "Так, коректно".

Минулого разу, за її словами, була розмова про коаліцію після вигнання нардепа Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу".

"Логічно, що ти маєш страхуватися. Але ми були б незручним коаліціантом. Бо наша позиція незмінна: хороші речі ми будемо підтримувати, нам не треба для цього йти у коаліцію. Якщо ж погані - не будемо підтримувати ні в опозиції, ні у коаліції", - зазначила вона.

Нагадаємо, в партії заявили, що Святослав Вакарчук не бере участь у партій життя "Голоси".

Також Кіра Рудик повідомила, що конфлікт у парламентській фракції партія "Голос" планує вирішити під час партійного слухання. До цього у партії хочуть дочекатися висновку контрольно-ревізійної комісії щодо ситуації.

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Новини України голосКіра Рудик
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