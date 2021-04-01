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Вакарчук не принимает участие в партийной жизни "Голоса", - Рудык

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 08:42
Вакарчук не принимает участие в партийной жизни "Голоса", - Рудык Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Святослав Вакарчук не принимает участие в партий жизни "Голоса". При этом он остается членом партии.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила глава партии "Голос" Кира Рудык".

На вопрос, принимает ли Вакарчук какое-то участие в партийной жизни, Рудык ответила: "не принимает". При этом нынешний лидер "Голоса" заявила, что в партии "с большой любовью и уважением" относятся к Вакарчуку.

Она также объяснила, почему Вакарчук предложил именно ее на пост главы партии.

"Думаю, когда господин Вакарчук предлагал меня на пост лидера партии, он четко понимал, что у меня есть аналогичный кейс по построению больших систем и структур в дополнение к успешному менеджерскому опыту. Потому что в бизнесе, где работала до политики, мне уже удалось построить с нуля успешный IT-стартап умных звонков с тысячей работников, который позже я продала компании Amazon за миллиард долларов. Значит, с партийным строительством не будет проблем, логика примерно такая", - добавила Рудык.

Напомним, в июне 2020 года Святослав Вакарчук во второй раз за политическую карьеру объявил о сложении мандата народного депутата.

Позже "Голос" лишил Вакарчука депутатского мандата. При этом в партии отметили, что он останется активным членом партии "настолько долго, насколько будет приносить пользу партии".

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