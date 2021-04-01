Рудык рассказала, как будут решать конфликт в "Голосе"
Конфликт в парламентской фракции партия "Голос" планирует решить во время партийного слушания. До этого в партии хотят дождаться заключения контрольно-ревизионной комиссии относительно ситуации.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава партии "Голос" Кира Рудык.
По ее словам, причиной конфликта стала проблема роста.
"Когда я была главой компании, я это уже видела, поэтому я достаточно спокойно к этому отношусь. Когда компания быстро растет, внутри происходят определенные потрясения", - пояснила Рудык.
Она отметила, что для выхода из ситуации планируют провести партийный слушания.
"На них мы сможем обсудить все проблемы, о которых шла речь в заявлениях отдельных моих коллег. Услышать всех. Не только депутатов, но и партийцев из регионов, известных спикеров партии и так далее", - заявила глава "Голоса".
При этом Рудык не боится инициативы недовольных членов фракции по замене руководства партии.
"На прошлом съезде в конце января мы уже выносили вопрос доверия главе партии, по инициативе тех же депутатов. Были делегаты из 21 ячейки и я получила, кажется, почти 90% поддержки", - сказала она.
Напомним, в понедельник, 29 марта, 10 из 20 депутатов фракции "Голос" вышли с открытым письмом. Они призвали провести съезд и переизбрать руководство партии. Действующую главу партии Киру Рудык они обвиняют в подковерных переговорах с властью и нарушении внутрипартийной демократии.
Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что правительство продолжает демонстрировать некомпетентность в противодействии распространению COVID-19 и в преодолении последствий пандемии для жизни людей и экономики.