Переговоры по Brexit провалились, - Корбин

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Лидер лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что переговоры с правительством премьер-министра Терезы Мэй "зашли так далеко, как только могли"

Британские лейбористы и консерваторы не смогли договориться между собой по поводу выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) в ходе последних дебатов между партиями. Такое заявление сделал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, передает Associated Press.

Стороны обвиняли друг друга в крахе. Лидер лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что переговоры с правительством премьер-министра Терезы Мэй "зашли так далеко, как только могли".

"Мы не смогли преодолеть важные политические пробелы между нами", - заявил Корбин.

Он также отметил, что правительство премьер-министра Терезы Мэй теряет авторитет и сложно поверить в то, что оно способно добиться компромисса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудила с министрами вариант второго референдума за Brexit. Она провела тайную встречу с помощниками и министрами, на которой обсуждались возможные пути проведения второго референдума за Brexit, которое прошло накануне встречи с лейбористами, на которой предполагается согласовать межпартийное соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Кроме того, правительство Великобритании намерено договориться о заключении соглашения по выходу из Евросоюза к июлю. Это может увеличит шансы британских депутатов, избранных на европейских выборах, занять места в Европарламенте.