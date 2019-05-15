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Великобритания может утвердить соглашение по Brexit до июля

Новости » Политика    15.05.2019 - 05:45
Великобритания может утвердить соглашение по Brexit до июля
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Министры согласились утвердить любой план выхода из Евросоюза до летних каникул парламента

Правительство Великобритании намерено договориться о заключении соглашения по выходу из Евросоюза (Brexit) к июлю. Об этом сообщил пресс-секретарь британского кабмина, передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как отмечает агентство, это увеличит шансы британских депутатов, избранных на европейских выборах, занять места в Европарламенте.

На заседании правительства министры договорились о продолжении переговоров с оппозиционной Лейбористской партией о путях принятия парламентом соглашения о выходе, согласованное премьером Терезой Мэй с ЕС.

По словам пресс-секретаря Мэй, министры согласились утвердить любой план выхода до летних каникул в парламенте, которые обычно начинаются в конце июля.

"Она (Мэй, - ред.) работает над тем, чтобы заключить соглашение как можно скорее", - сказал он.

В пресс-службе премьера также уточнили, что если депутаты Европарламента будут избраны и британский парламент до 30 июня не одобрит законопроект о выходе, получивший королевское одобрение, "они займут свои места".

Великобритания примет участие в выборах в Европейский парламент 23 мая 2019 года.

Напомним, депутат от британской Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что альтернативный план лейбористов по выходу Британии из Евросоюза не получит поддержки правительства.

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