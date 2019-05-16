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Дату отставки Мэй определят после голосования за соглашение о Brexit

Новости » В мире    16.05.2019 - 19:05
Дату отставки Мэй определят после голосования за соглашение о Brexit
Фото: Тереза Мэй (nato.int)

Высокопоставленные члены комитета провели встречу с Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала согласовать график выборов нового лидера в ближайшие недели. Об этом сообщает Independent.

Сегодня высокопоставленные члены комитета провели встречу с Мэй на фоне растущего давления на нее по поводу объявления даты отставки. Председатель комитета Грэм Брэди сообщил, что он снова встретится с Мэй в июне, чтобы "согласовать график выборов нового лидера" после голосования за соглашение о Brexit.

"Премьер-министр полна решимости обеспечить наш выход из Европейского Союза и посвящает свои усилия обеспечению второму чтению соглашения на неделе, которое начинается 3 июня 2019 года, утверждение данного соглашения и выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза летом" - заявил он.

Напомним, председатель консервативного комитета 1922 Британии Грэм Брэди заявил, что премьер-министр Тереза Мэй уже в ближайшие дни может назначить дату своей отставки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Мэй обсудила с министрами вариант второго референдума за Brexit. Мэй провела тайную встречу с помощниками и министрами, на котором обсуждались возможные пути проведения второго референдума за Brexit, которое прошло накануне встречи с лейбористами, на которой предполагается согласовать межпартийное соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза.

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