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Переговори по Brexit провалилися, - Корбін

Новини » Політика    17.05.2019 - 17:11
Переговори по Brexit провалилися, - Корбін
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Лідер лейбористської партії Джеремі Корбін заявив, що переговори з урядом прем'єр-міністра Терези Мей "зайшли так далеко, як тільки могли"

Британські лейбористи та консерватори не змогли домовитися між собою з приводу виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit) в ході останніх дебатів між партіями. Таку заяву зробив лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін, передає Associated Press.

Сторони звинувачували один одного в краху. Лідер лейбористської партії Джеремі Корбін заявив, що переговори з урядом прем'єр-міністра Терези Мей "зайшли так далеко, як тільки могли".

"Ми не змогли подолати важливі політичні прогалини між нами", - заявив Корбін.

Він також зазначив, що уряд прем'єр-міністра Терези Мей втрачає авторитет і складно повірити в те, що воно здатне досягти компромісу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей обговорила з міністрами варіант другого референдуму за Brexit. Вона провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якій обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму за Brexit, яке пройшло напередодні зустрічі з лейбористами, на якій передбачається погодити міжпартійна угода про умови виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.

Крім того, уряд Великобританії має намір домовитися про укладення угоди по виходу з Євросоюзу до липня. Це може збільшить шанси британських депутатів, обраних на європейських виборах, зайняти місця в Європарламенті.

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