Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: стало известно время, на которое они запланированы

Переговоры президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина запланированы на 15:00 по Киеву 18 марта. Ориентировочно они продлятся около двух часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg News .

"По сообщению Белого дома, сегодняшние переговоры Байдена и Си Цзиньпина пройдут в 09:00 по вашингтонскому времени (15:00 по Киеву - ред.)", - написал в своем Twitter корреспондент издания Джош Уингров.

Переговоры лидеров США и Китая могут продлиться около двух часов. На 17:00 в графике Байдена значится следующее мероприятие.