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Байден завтра позвонит главе Китая. Обсудят войну РФ против Украины

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Вашингтон, Четверг 17 марта 2022 14:34
Байден завтра позвонит главе Китая. Обсудят войну РФ против Украины Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Си Цзиньпин, лидеры США и КНР
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден завтра, 18 марта, позвонит лидеру Китая Си Цзиньпину. Среди прочего лидеры планируют обсудить войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Джо Байден будет разговаривать с главой КНР Си Цзиньпином в эту пятницу. Это часть наших постоянных усилий по поддержке открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР", - объявили в Белом доме.

Как рассказали в Вашингтоне, в повестке дня переговоров Байдена и Си Цзиньпина будет:

  • вопросы управления конкуренцией между США и КНР;
  • война России против Украины;
  • другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, недавно издание Financial Times рассказало, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь.

После этого в Пентагоне пригрозили Китаю последствиями в случае помощи России.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций".

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Китай Си Цзиньпинь Война России против Украины
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