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Байден предупредит Си Цзиньпина о последствиях помощи России, - Блинкен

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Вашингтон, Четверг 17 марта 2022 22:14
Байден предупредит Си Цзиньпина о последствиях помощи России, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 18 марта, президент США Джо Байден планирует позвонить главе Китая Си Цзиньпину. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Байден предупредит Пекин о последствиях поддержки России в войне с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По словам Блинкена, Китай должен использовать свое влияние на российского главу Владимира Путина для прекращения войны в Украине.

"Мы по-прежнему призываем все страны, особенно те, которые имеют прямое влияние на Россию, использовать любые имеющиеся у них рычаги, чтобы заставить Москву прекратить эту войну", - сказал он.

Однако, как отметил американский госсекретарь, выглядит так, будто Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осудить российскую агрессию и пытаясь занять нейтральную позицию.

"Мы обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность прямой помощи России военной техникой для использования в Украине. Завтра президент Байден поговорит с Си Цзиньпином и ясно даст понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он совершит для поддержки российской агрессии", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, накануне американские издания сообщили, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций".

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