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Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: стало известно время, на которое они запланированы

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Вашингтон, Пятница 18 марта 2022 04:55
Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: стало известно время, на которое они запланированы Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Си Цзиньпин, лидеры США и КНР
Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговоры президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина запланированы на 15:00 по Киеву 18 марта. Ориентировочно они продлятся около двух часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg News.

"По сообщению Белого дома, сегодняшние переговоры Байдена и Си Цзиньпина пройдут в 09:00 по вашингтонскому времени (15:00 по Киеву - ред.)", - написал в своем Twitter корреспондент издания Джош Уингров.

Переговоры лидеров США и Китая могут продлиться около двух часов. На 17:00 в графике Байдена значится следующее мероприятие.

Напомним, ранее стало известно о планах Байдена созвониться с Си Цзиньпинем 18 марта. Американский лидер намерен предупредить Пекин о последствиях поддержки России в войне против Украины.

Отметим, накануне рад издания США сообщили, что Россия якобы запросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций".

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Китай Си Цзиньпинь Война России против Украины
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