Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: стало известно время, на которое они запланированы
Переговоры президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина запланированы на 15:00 по Киеву 18 марта. Ориентировочно они продлятся около двух часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg News.
"По сообщению Белого дома, сегодняшние переговоры Байдена и Си Цзиньпина пройдут в 09:00 по вашингтонскому времени (15:00 по Киеву - ред.)", - написал в своем Twitter корреспондент издания Джош Уингров.
Переговоры лидеров США и Китая могут продлиться около двух часов. На 17:00 в графике Байдена значится следующее мероприятие.
Напомним, ранее стало известно о планах Байдена созвониться с Си Цзиньпинем 18 марта. Американский лидер намерен предупредить Пекин о последствиях поддержки России в войне против Украины.
Отметим, накануне рад издания США сообщили, что Россия якобы запросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной.
Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций".
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