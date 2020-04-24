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Переговорщик ЕС по Brexit обвинил Британию в отсутствии прогресса в торговой сделке

Новости » Экономика     24.04.2020 - 16:36
Переговорщик ЕС по Brexit обвинил Британию в отсутствии прогресса в торговой сделке
Фото: Мишель Барнье (flickr.com edvardkozusnik)

Мишель Барнье перечислил четыре области, в которых был достигнут "неутешительный" прогресс

Главный переговорщик Европейского союза по вопросам Brexit Мишель Барнье заявил о разочаровании прогрессом Британии в торговых переговорах с ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По мнению Барнье, Британия не занимается критическими вопросами, необходимыми для согласования торговой сделки.

"Великобритания не хочет принимать серьезные обязательства по ряду фундаментальных вопросов. Великобритания не может отказаться продлить переходный период и в то же время замедлить обсуждение важных областей", - заявил Барнье.

Он перечислил эти самые области, в которых, по его мнению, был достигнут "неутешительный" прогресс: равные условия игры, управление будущего партнерства, судебное сотрудничество и доступ к рыболовным водам.

Барнье добавил, что хотел бы добиться "ощутимого прогресса" за последние несколько дней, но "на этой неделе это было сделано лишь частично".

Обе стороны стремятся заключить сделку к концу 2020 года после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон исключил продление переходного периода после Brexit, в течение которого страна продолжает пользоваться теми же преимуществами и обязательствами, что и во время членства в ЕС. Неспособность достичь соглашения к концу года приведет к возврату тарифов и квот, а также введению множества бюрократических барьеров для бизнеса.

Торговые переговоры между Евросоюзом и Великобританией должны были стартовать в начале марта. Однако из-за коронавируса их отменили.

Ранее Европейский союз заявил, что Великобритания не сможет получить такую же торговую сделку с Европейским союзом, которую получила Канада

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