ЕС: торговое соглашение с Британией будет отличаться от подписанного с Канадой

Фото: Мишель Барнье (EPA)

Соглашение будет другим из-за "особой близости" Британии и ЕС, заявил Мишель Барнье

Великобритания не сможет получить такую же торговую сделку с Европейским союзом, которую получила Канада. Об этом сообщил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, сообщает BBC.

По его словам, торговое соглашение с Британией будет отличаться от документа, заключенного с Канадой, из-за "особой близости".

"Мы, как и раньше, готовы предложить Великобритании амбициозное партнерство... Торговую сделку, которая будет включать, в частности, рыболовлю и равные условия со страной, которая имеет особую близость - уникальную территориальную и экономическую близость - поэтому его (соглашение - ред.) нельзя сравнивать с Канадой, Южной Кореей или Японией", - заявил Барнье.

Напомним, ранее министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер заявил, что после завершения переходного периода Brexit Великобритания хочет торговое соглашение с Европейским союзом на сходных с Канадой условиях.

Отметим, что торговые переговоры между Евросоюзом и Великобританией должны стартовать в начале марта, однако могут быстро застопориться из-за расхождения позиций сторон. Если соглашение о свободной торговле не будет заключено до конца года, а переговорный период не будет продлен, Британии и ЕС придется начать торговать по правилам ВТО, что, среди прочего, означает возвращение многочисленных таможенных тарифов.