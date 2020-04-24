Переговірник ЄС з Brexit звинуватив Британію у відсутності прогресу в торговельній угоді

Фото: Мішель Барньє (flickr.com edvardkozusnik)

Мішель Барньє перерахував чотири галузі, в яких було досягнуто "невтішного" прогресу

Головний переговірник Європейського союзу з питань Brexit Мішель Барньє заявив про розчарування прогресом Британії у торгових переговорах з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

На думку Барньє, Британія не займається критичними питаннями, необхідними для узгодження торгової угоди.

"Великобританія не хоче приймати серйозні зобов'язання щодо низки фундаментальних питань. Великобританія не може відмовитися продовжити перехідний період і водночас сповільнити обговорення важливих галузей", - заявив Барньє.

Він перерахував ці галузі, у яких, на його думку, був досягнутий "невтішний" прогрес: рівні умови гри, управління майбутнього партнерства, судове співробітництво та доступ до рибальських вод.

Барньє додав, що хотів би домогтися "відчутного прогресу" за останні кілька днів, але "на цьому тижні це було зроблено лише частково".

Обидві сторони прагнуть укласти угоду до кінця 2020 року після того, як прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виключив продовження перехідного періоду після Brexit, протягом якого країна продовжує користуватися тими ж перевагами і зобов'язаннями, що і під час членства в ЄС. Нездатність досягти угоди до кінця року призведе до повернення тарифів і квот, а також введення безлічі бюрократичних бар'єрів для бізнесу.

Торгові переговори між Євросоюзом і Великобританією повинні були стартувати на початку березня. Однак через коронавірус їх скасували.

Раніше Європейський союз заявив, що Великобританія не зможе отримати таку ж торговельну угоду з Європейським союзом, яку отримала Канада