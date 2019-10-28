Від переговорів у нормандському форматі залежатиме закон по Донбасу, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Нинішній закон завершує діяти у кінці цього року

Розробка закону про особливий статус Донбасу залежатиме від переговорів у нормандському форматі. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу ICTV.

Разумков додав, що у кінці цього року завершується дія нинішнього закону щодо статусу Донбасу - він спливає 31 грудня 2019 року.

"Так, дійсно, закон закінчується в кінці року і нам треба буде новий законопроєкт вносити, а після цього приймати. Я думаю, дуже багато чого буде залежати від нормандських переговорів і від цього будемо рухатися", - сказав Разумков.

Зазначимо, що чинний на сьогодні закон був введений в дію ще в 2014 році і продовжений до 31 грудня 2019 року.

Нагадаємо, за останніми даними опитування Центру Разумкова, більшість громадян - 56%, - виступають проти надання і закріплення в Конституції України "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). А на підтримку особливого статусу висловилося 26% опитаних.

Додамо, що у ході прес-марафону президент Володимир Зеленський зауважив, що в Україні не може бути референдуму з приводу закону про особливий статус Донбасу. За його словами, з цього приводу можуть бути домовленості. При цьому Зеленський зазначав на той час, що питання референдуму в Нормандському процесі не обговорюватиметься.

Закон по Донбасу є обов'язковою умовою підписаної у Мінську так званої "формули Штайнмайєра" задля досягнення миру.