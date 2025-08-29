Переговорний процес України та РФ: Зеленський розкрив деталі підготовки

"Що стосується переговорного процесу. Зараз наша команда працює по лінії Катар - Саудівська Аравія - Туреччина - ОАЕ - Швейцарія - США. Тобто, окрім Америки - Глобальний Південь", - пояснив президент.

Він наголосив, що це було його завдання секретарю РНБО Рустему Умєрову та керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку на цей тиждень.

"Там двосторонній трек. Всі ці країни, в яких перебуває наша делегація, вони всі допомагали з питанням обміну військовополонених, повернення дітей. Також з поверненням деяких полонених, які були взяті в полон росіянами, які є громадянами інших країн. І всі ці майданчики зараз пропрацьовує наша зараз команда", - пояснив Зеленський.

Президент зауважив, що там фіксуються позитивні результати.

"Брифінг я отримаю повний в суботу ввечері. Що стосується цих країн, як потенційних майданчиків для майбутніх зустрічей лідерів у двосторонньому або трьохсторонньому форматі", - додав він.

Зеленський також повідомив, що на наступному тижні буде європейський трек.

"Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів. Тому що деякі треба розставити точки щодо гарантій безпеки. Тому я думаю, ми будемо на різних майданчиках мати кілька зустрічей. Я думаю на рівні лідерів, я б так назвав, наша вашингтонська група, і інші групи європейських лідерів, будемо зустрічатися", - підсумував глава України.