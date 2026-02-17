Переговори в Женеві щодо України: що відомо про час початку

Тристоронні переговори у Женеві щодо завершення війни в Україні розпочнуться сьогодні, 17 лютого, після обіду.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила журналістам речниця секретаря РНБО Діана Давітян.
"Переговори України, США та РФ в Женеві орієнтовно розпочнуться в обідній час", - заявила Давітян.
Джерела CNN зазначають, що у переговорах між Росією та Україною, які розпочнуться вдень, візьмуть участь спецпредставник США Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
Російські ЗМІ зазначають, що переговори делегацій розпочнуться після 13:00 за київським часом.
Не виключено, що це пов'язано з тим, що у першій половині дня у Женеві заплановані двосторонні переговори між Сполученими Штатами та Іраном.
У Женеві сьогодні пройде третій етап переговорів за участю України, Росії та США. Раніше делегації двічі проводили зустрічі в Абу-Дабі.
До складу української делегації входять Рустем Умєров та очільник ОП Кирило Буданов. Вони мають намір підняти питання так званого "енергетичного перемир’я".
Росію в Женеві представлятиме Володимир Мединський. Російська сторона заявила про плани обговорити територіальні аспекти в межах так званої "формули Анкоріджа", що передбачає заморожування лінії зіткнення та збереження контролю РФ над Донбасом.
Також раніше прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що на переговорах у Женеві буде обговорюватись "ширше коло питань".
