Переговори в Женеві щодо України: що відомо про час початку

"Переговори України, США та РФ в Женеві орієнтовно розпочнуться в обідній час", - заявила Давітян.

Джерела CNN зазначають, що у переговорах між Росією та Україною, які розпочнуться вдень, візьмуть участь спецпредставник США Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

Російські ЗМІ зазначають, що переговори делегацій розпочнуться після 13:00 за київським часом.

Не виключено, що це пов'язано з тим, що у першій половині дня у Женеві заплановані двосторонні переговори між Сполученими Штатами та Іраном.