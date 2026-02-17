RU

Переговоры в Женеве по Украине: что известно о времени начала

Фото: переговоры в Женеве начнутся в обед (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Трехсторонние переговоры в Женеве по завершению войны в Украине начнутся сегодня, 17 февраля, после обеда.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила журналистам пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян.

Читайте также: Переговоры в Женеве: Трамп сделал предупреждение для украинской делегации

"Переговоры Украины, США и РФ в Женеве ориентировочно начнутся в обеденное время", - заявила Давитян.

Источники CNN отмечают, что в переговорах между Россией и Украиной, которые начнутся днем, примут участие спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Российские СМИ отмечают, что переговоры делегаций начнутся после 13:00 по киевскому времени.

Не исключено, что это связано с тем, что в первой половине дня в Женеве запланированы двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и Ираном.

 

Переговоры в Женеве

В Женеве сегодня пройдет третий этап переговоров с участием Украины, России и США. Ранее делегации дважды проводили встречи в Абу-Даби.

В состав украинской делегации входят Рустем Умеров и глава ОП Кирилл Буданов. Они намерены поднять вопрос так называемого "энергетического перемирия".

Россию в Женеве будет представлять Владимир Мединский. Российская сторона заявила о планах обсудить территориальные аспекты в рамках так называемой "формулы Анкориджа", предусматривающей замораживание линии соприкосновения и сохранение контроля РФ над Донбассом.

Также ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться "более широкий круг вопросов".

Больше деталей о том, какие темы стороны планируют поднять во время встречи в Женеве - читайте в материале РБК-Украина.

