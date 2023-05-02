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Переговори про вступ України до ЄС можуть початися цього року, - МЗС Чехії

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Вівторок 02 травня 2023 14:04
Переговори про вступ України до ЄС можуть початися цього року, - МЗС Чехії Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Переговори про вступ України до ЄС можуть початися найближчим часом, якщо вдасться переконати всі країни-члени блоку.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuractiv.

Зазначимо, що такий коментар Ліпавський зробив після того, як президент Чехії Петр Павел пообіцяв наполягати на відкритті переговорів про вступ України до ЄС до кінця цього року.

"Я можу собі це уявити, але має бути консенсус у всьому ЄС-27", - сказав голова МЗС.

При цьому багато країн ЄС налаштовані скептично, і Чехія, за його словами, намагається розвіяти їхні страхи.

Ліпавський також додав, що Україна повинна буде виконати всі умови і "не зможе користуватися жодними послабленнями" в цьому відношенні.

Додамо, що у чеському парламенті також підтримали початок переговорів щодо вступу України в ЄС цього року.

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