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У парламенті Чехії підтримали початок переговорів щодо вступу України в ЄС цього року

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Прага, Понеділок 24 квітня 2023 16:39
У парламенті Чехії підтримали початок переговорів щодо вступу України в ЄС цього року Фото: у парламенті Чехії підтримали початок переговорів щодо вступу України в ЄС цього року (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Чехія підтримує початок переговорів щодо членства України у Євросоюзі цього року. Таке рішення - у її інтересах.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny, про це заявила речник нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова.

За її словами, Україна вважає реальним початок переговорів щодо вступу в Євросоюз цього року.

"Звичайно, ми підтримуємо, щоб це сталося, це також у наших інтересах", - сказала вона.

При цьому голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл, російське вторгнення в Україну може також збільшити шанси інших країн на вступ в ЄС та прискорити цей процес.

Нагадаємо, 21 квітня президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія вже цього року має домагатися переговорів про вступ України в ЄС.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, Європейська комісія планує рекомендувати країнам-членам розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС.

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