У парламенті Чехії підтримали початок переговорів щодо вступу України в ЄС цього року

Чехія підтримує початок переговорів щодо членства України у Євросоюзі цього року. Таке рішення - у її інтересах.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny , про це заявила речник нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова.

За її словами, Україна вважає реальним початок переговорів щодо вступу в Євросоюз цього року.

"Звичайно, ми підтримуємо, щоб це сталося, це також у наших інтересах", - сказала вона.

При цьому голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл, російське вторгнення в Україну може також збільшити шанси інших країн на вступ в ЄС та прискорити цей процес.