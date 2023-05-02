Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в этом году, - МИД Чехии

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в ближайшее время, если удастся убедить все страны-члены блока.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еuractiv .

Отметим, что такой комментарий Липовский сделал после того, как президент Чехии Петр Павел пообещал настаивать на открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС до конца этого года.

"Я могу себе представить, но должен быть консенсус во всем ЕС-27", - сказал глава МИД.

При этом многие страны ЕС настроены скептически и Чехия, по его словам, пытается развеять их страхи.

Липовский также добавил, что Украина должна будет выполнить все условия и "не сможет пользоваться никакими послаблениями" в этом отношении.

Добавим, что в чешском парламенте также поддержали начало переговоров по вступлению Украины в ЕС в этом году.

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