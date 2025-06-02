Переговори України та Росії у Стамбулі: всі подробиці другого раунду

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Переговори України і РФ розпочнуться о 13:00

Українська та російська делегації вже прибули до Стамбула.

Зустріч делегацій відбудеться в палаці Чираган.

Туреччина буде посередником на переговорах між Україною та РФ.

Перші деталі

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив журналістам, що зранку 2 червня делегація України прибула до Стамбула. За його словами, зустріч делегацій запланована на другу половину дня.

Російська делегація прилетіла до Стамбула ввечері 1 червня. Тоді очільник російської групи Володимир Мединський відмовився від коментарів журналістів.



Натомість заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін прокоментував російським ЗМІ, чи не вплине на переговори атака СБУ на аеродроми в Росії. Він відповів коротко: "Переговори будуть".

Вже зранку 2 червня росіяни поскаржились, що Україна передала свій меморандум щодо мирного врегулювання війни українською та англійською мовами.

"Нічого, ми впоралися. У нашій делегації люди, які знають різні мови. Якщо що, двоє вільно володіють японською", - заявив Мединський.

Як пише видання Anadolu з посиланням на МЗС Туреччини, зустріч представників України та РФ розпочнеться о 13:00 і пройде у палаці Чираган.

Хто буде посередником

Очікується, що медіатором між Україною та РФ виступить Туреччина як сторона, яка приймає зустріч. Минулого разу турецька команда теж була посередником між Україною та Москвою.

Міністр закордонних справ Хакан Фідан головуватиме на зустрічі, перед початком переговорів він виступить перед ЗМІ із вступним словом. Також будуть присутні представники турецької розвідки.

Варто зазначити, що саме Туреччини під час першої зустрічі запропонувала обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Це стало головним досягненням минулих переговорів.

При цьому участь США сьогодні не очікується. Раніше видання The Atlantic писало, що делегації США сьогодні не буде у Стамбулі на другому раунді переговорів між Україною та РФ.

Хто представляє Україну

Напередодні, президент Володимир Зеленський затвердив склад української команди. Її як і минулого разу очолює міністр оборони Рустем Умєров.

Також до складу делегації України увійшли:

перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця;

заступник голови СБУ Олександр Поклад;

перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський;

заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Шевченко;

заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький;

заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Євген Шинкарьов;

заступник начальника штабу Командування ВМС Олександр Дьяков;

старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов;

офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмічов;

радник глави Офісу президента Олександр Бевз.

Хто приїхав від Росії

Нагадаємо, що на попередніх переговорах склад російської делегації викликав питання. Російський диктатор Володимир Путін направив до Стамбула чиновників низького рівня, а делегацію очолив його помічник та "історик" Володимир Мединський. Він був учасником переговорів України та РФ у 2022 році.

Сьогодні Мединський також очолює російську делегацію, крім нього, Москву у Стамбулі представляють:

заступник глави російського МЗС Михайло Галузін;

начальник Головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков;

заступник міністра оборони РФ з міжнародного співробітництва Олександр Фомін.

Російський "меморандум"

В Росії після переговорів у Стамбулі 16 травня заявили, що зроблять так званий "меморандум", в якому викладуть своє бачення припинення вогню. Диктатор стверджував, що цей "меморандум" нібито має бути кроком до майбутнього мирного договору.

Росія відмовилася його передавати Україні і заявила, що представить документ лише на переговорах у Стамбулі 2 червня.

Глава Міноборони України Рустем Умєров ще 28 травня повідомив, що Україна направила свої пропозиції Москві. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вимагав від російської сторони надати "меморандум" до зустрічі, оскільки це допоможе Україні підготуватися.

Речник МЗС Георгій Тихий припускав, що росіяни не хочуть заздалегідь надати Україні свій "меморандум", оскільки він наповнений ультиматумами.

У своєму вечірньому зверненні 1 червня президент Володимир Зеленський зазначав, що станом на вечір перед переговорам Москва досі не передала свої пропозиції жодній стороні - ні Україні, ні Туреччині, ні США.

Пропозиції України

Як і раніше, президент Володимир Зеленський наголошував, що для України головною темою переговорів буде повне припинення вогню.

"Ми пропонуємо й надалі повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, - логічна та реалістична", - сказав він напередодні переговорів.

За даними Reuters, Україна сьогодні представить дорожню карту для врегулювання війни. Західні ЗМІ вважають, що пропозиції України мало чим будуть відрізнятися від тих, які вона представила на переговорах у Стамбулі 16 травня.

Reuters зазначає, що серед ключових пропозицій України - припинення вогню щонайменше на 30 днів, обмін полоненими "всіх на всіх", повернення українських дітей та пряма зустріч Зеленського і диктатора Володимира Путіна.

Детальніше про що сьогодні Україна домовлятиметься з РФ - читайте у нашому матеріалі.