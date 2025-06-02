Українська делегація прибула в Стамбул: коли почнуться переговори з РФ

Українська делегація прибула в Туреччину на другий раунд переговорів з РФ. Зустріч відбудеться у другій половині дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

Як пише видання Anadolu з посиланням на МЗС Туреччини, зустріч відбудеться у палаці Чираган і розпочнеться о 13:00.

Делегація Росії прибула до Стамбула вчора ввечері. Представники Москви заявили, що отримали від України її пропозиції щодо врегулювання війни.

Переговори між представниками України та РФ заплановані на другу половину дня.

Як розповів Тихий журналістам, команда України у понеділок, 2 червня, приїхала до Стамбулу на другі переговори з представниками Росії.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

У понеділок, 2 червня, в Стамбулі заплановано другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Очікується, що Москва представить свій так званий "меморандуму" - документ з їхнім баченням умов припинення вогню.

Україна наполягала, щоб ці пропозиції були надіслані ще до зустрічі, однак російська сторона цього не зробила.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яку очолить міністр оборони Рустем Умєров. До команди також увійшли представники Офісу президента, Міністерства закордонних справ, Генштабу, СБУ, ГУР та Служби зовнішньої розвідки.

За словами Зеленського, Україна у Стамбулі наполягатиме на повному й безумовному припиненні вогню.

Більше про другий раунд переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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