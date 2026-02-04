Переговори України та РФ: в США зробили заяву про "найскладніші" пункти

Прогрес у переговорах між Україною та Росією є значним, проте найбільш складні питання досі залишаються невирішеними. Це може затримати досягнення остаточної мирної угоди на невизначений час.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Читайте також: Перший день переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі завершився: всі деталі
За словами держсекретаря, адміністрація президента СШАДональда Трампа досягла суттєвого прогресу порівняно з аналогічним періодом минулого року. Список розбіжностей, які стоять на заваді миру, помітно скоротився.
"Якщо подивитися на контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і той, що залишається зараз щодо досягнення мирної угоди між Україною та Росією, то цей список суттєво скоротився", - зазначив Рубіо.
Попри позитивну динаміку, посадовець попередив, що фінальний етап домовленостей буде найбільш непростим. Основні труднощі зосереджені навколо ключових пунктів, щодо яких сторони поки не знайшли компромісу.
"Це гарна новина. Погана новина полягає в тому, що залишилися найскладніші пункти. А тим часом війна триває", - наголосив держсекретар.
Нагадаємо, що перший раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією відбувся 23-24 січня й став першою зустріччю сторін у такому форматі. Переговори проходили на технічному рівні.
Зустріч відбулася фактично одразу після порушення Росією так званого "енергетичного перемир’я", коли Москва знову завдала ударів по українських енергетичних об’єктах.
Нині в Абу-Дабі проходить другий раунд переговорів за участі України, РФ та США. Варто зауважити, що про початок переговорів стало відомо близько 12:00 за Києвом. Відповідно переговори тривали трохи менше 5 годин.