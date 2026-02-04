Переговори України та РФ: в США зробили заяву про "найскладніші" пункти

За словами держсекретаря, адміністрація президента СШАДональда Трампа досягла суттєвого прогресу порівняно з аналогічним періодом минулого року. Список розбіжностей, які стоять на заваді миру, помітно скоротився.

"Якщо подивитися на контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і той, що залишається зараз щодо досягнення мирної угоди між Україною та Росією, то цей список суттєво скоротився", - зазначив Рубіо.

Головні перешкоди

Попри позитивну динаміку, посадовець попередив, що фінальний етап домовленостей буде найбільш непростим. Основні труднощі зосереджені навколо ключових пунктів, щодо яких сторони поки не знайшли компромісу.

"Це гарна новина. Погана новина полягає в тому, що залишилися найскладніші пункти. А тим часом війна триває", - наголосив держсекретар.