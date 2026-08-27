Переговори України та РФ можуть відновитися. Буданов анонсував нову зустріч

У вересні може відбутися нова зустріч української та російської делегацій у рамках переговорів щодо завершення війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів у коментарі Новини․LIVE.
За його словами, переговорний трек наразі перебуває на паузі, але його планують "оживити".
Наступні подій можуть відбутися вже у вересні.
На запитання, чи йдеться про зустріч українських і російських переговорників, Буданов відповів: "Я сподіваюся на це, так. Ну, і американськими теж. Без них ніяк", - сказав глава ОП.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підтвердив, що США отримали від України нові пропозиції для завершення війни з Росією.
У Москві заявили, що готові до відновлення мирних переговорів, однак є одна умова.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до діалогу про мир з Україною. Однак він знову повторив своє гасло, що згоден говорити лише "на основі реалій на землі".
Тим часом в МЗС України повідомили, що вже чекають на перший візит команди президента США Дональда Трампа до Києва.
Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та міжнародні партнери розробили три ключові пропозиції щодо припинення війни з Росією, які вже узгоджені з американською та європейською сторонами.
Зокрема, серед пунктів: припинення вогню, створення вільної економічної зони, а також гарантії від ЄС і НАТО.
Також Зеленський зазначив, що дипломатичний "коридор можливостей" для завершення війни триватиме від саміту G20 у грудні до кінця літа 2027 року.