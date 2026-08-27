Переговори України та РФ можуть відновитися. Буданов анонсував нову зустріч

Переговори між Україною та РФ

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та міжнародні партнери розробили три ключові пропозиції щодо припинення війни з Росією, які вже узгоджені з американською та європейською сторонами.

Зокрема, серед пунктів: припинення вогню, створення вільної економічної зони, а також гарантії від ЄС і НАТО.

Також Зеленський зазначив, що дипломатичний "коридор можливостей" для завершення війни триватиме від саміту G20 у грудні до кінця літа 2027 року.