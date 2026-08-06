"Ми чекаємо": Сибіга підтвердив плани посланців Трампа приїхати в Україну

Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа дійсно мають намір приїхати до України для відновлення мирних перемовин щодо завершення російської війни.

За словами Сибіги, наразі мирний трек за участю американських партнерів перебуває на паузі.

Він також нагадав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про це.

"Ми чекаємо на приїзд американської переговорної команди. Ми вітаємо зусилля американської сторони й хочемо, щоб була більша динаміка та залученість США", - заявив Сибіга.

На переконання в. о. глави МЗС, досягти справедливого миру без участі США неможливо.

Крім того, він зауважив, що важко уявити дієві гарантії безпеки без американської сторони.

"Усе це було предметом переговорів Зеленського з Трампом під час нещодавньої поїздки до Вашингтона. Україна прагне закінчити цю війну. Ми використовуємо кожну можливість, аби наблизити справедливий мир для України", - наголосив Сибіга.