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"Ми чекаємо": Сибіга підтвердив плани посланців Трампа приїхати в Україну

11:51 06.08.2026 Чт
1 хв
Це може стати новим поштовхом для мирних переговорів
aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
"Ми чекаємо": Сибіга підтвердив плани посланців Трампа приїхати в Україну Фото: Андрій Сибіга, в.о. глави МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа дійсно мають намір приїхати до України для відновлення мирних перемовин щодо завершення російської війни.

З такою заявою виступив в.о. глави МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна.

За словами Сибіги, наразі мирний трек за участю американських партнерів перебуває на паузі.

Він також нагадав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про це.

"Ми чекаємо на приїзд американської переговорної команди. Ми вітаємо зусилля американської сторони й хочемо, щоб була більша динаміка та залученість США", - заявив Сибіга.

На переконання в. о. глави МЗС, досягти справедливого миру без участі США неможливо.

Крім того, він зауважив, що важко уявити дієві гарантії безпеки без американської сторони.

"Усе це було предметом переговорів Зеленського з Трампом під час нещодавньої поїздки до Вашингтона. Україна прагне закінчити цю війну. Ми використовуємо кожну можливість, аби наблизити справедливий мир для України", - наголосив Сибіга.

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна розповідало, коли саме Віткофф і Кушнер можуть прибути до Києва.

Окрім того, нещодавно Зеленський відверто розповів, коли стався переломний момент у його стосунках із Трампом.

Також стало відомо, чому президент США здійснив "різкий розворот" щодо України.

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