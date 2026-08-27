Переговоры Украины и РФ могут возобновиться. Буданов анонсировал новую встречу

По его словам, переговорный трек пока находится на паузе, но его планируют "оживить".

Следующие события могут произойти уже в сентябре.

На вопрос, идет ли речь о встрече украинских и российских переговорщиков, Буданов ответил: "Я надеюсь на это, да. Ну, и американскими тоже. Без них никак", - сказал глава ОП.