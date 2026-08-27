Переговори України та РФ можуть відновитися. Буданов анонсував нову зустріч

У вересні може відбутися нова зустріч української та російської делегацій у рамках переговорів щодо завершення війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів у коментарі Новини․LIVE .

На запитання, чи йдеться про зустріч українських і російських переговорників, Буданов відповів: "Я сподіваюся на це, так. Ну, і американськими теж. Без них ніяк", - сказав глава ОП.

Наступні подій можуть відбутися вже у вересні.

За його словами, переговорний трек наразі перебуває на паузі, але його планують "оживити".

Переговори між Україною та РФ

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та міжнародні партнери розробили три ключові пропозиції щодо припинення війни з Росією, які вже узгоджені з американською та європейською сторонами.

Зокрема, серед пунктів: припинення вогню, створення вільної економічної зони, а також гарантії від ЄС і НАТО.

Також Зеленський зазначив, що дипломатичний "коридор можливостей" для завершення війни триватиме від саміту G20 у грудні до кінця літа 2027 року.