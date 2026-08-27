ua en ru
Чт, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Переговори України та РФ можуть відновитися. Буданов анонсував нову зустріч

12:07 27.08.2026 Чт
2 хв
Коли можуть відновитися переговори і чи приєднаються США?
aimg Тетяна Степанова
Переговори України та РФ можуть відновитися. Буданов анонсував нову зустріч Фото: керівник Офісу президента України Кирило Буданов (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У вересні може відбутися нова зустріч української та російської делегацій у рамках переговорів щодо завершення війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів у коментарі Новини․LIVE.

За його словами, переговорний трек наразі перебуває на паузі, але його планують "оживити".

Наступні подій можуть відбутися вже у вересні.

На запитання, чи йдеться про зустріч українських і російських переговорників, Буданов відповів: "Я сподіваюся на це, так. Ну, і американськими теж. Без них ніяк", - сказав глава ОП.

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підтвердив, що США отримали від України нові пропозиції для завершення війни з Росією.

У Москві заявили, що готові до відновлення мирних переговорів, однак є одна умова.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до діалогу про мир з Україною. Однак він знову повторив своє гасло, що згоден говорити лише "на основі реалій на землі".

Тим часом в МЗС України повідомили, що вже чекають на перший візит команди президента США Дональда Трампа до Києва.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та міжнародні партнери розробили три ключові пропозиції щодо припинення війни з Росією, які вже узгоджені з американською та європейською сторонами.

Зокрема, серед пунктів: припинення вогню, створення вільної економічної зони, а також гарантії від ЄС і НАТО.

Також Зеленський зазначив, що дипломатичний "коридор можливостей" для завершення війни триватиме від саміту G20 у грудні до кінця літа 2027 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Офіс президента Кирило Буданов Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Затримка понад 15 годин: через атаки РФ потяги "Укрзалізниці" курсують зі змінами
Затримка понад 15 годин: через атаки РФ потяги "Укрзалізниці" курсують зі змінами
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають