Переговоры Украины и РФ могут возобновиться. Буданов анонсировал новую встречу
В сентябре может состояться новая встреча украинской и российской делегаций в рамках переговоров по завершению войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал в комментарии Новости․LIVE.
По его словам, переговорный трек пока находится на паузе, но его планируют "оживить".
Следующие события могут произойти уже в сентябре.
На вопрос, идет ли речь о встрече украинских и российских переговорщиков, Буданов ответил: "Я надеюсь на это, да. Ну, и американскими тоже. Без них никак", - сказал глава ОП.
Переговоры между Украиной и РФ
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США получили от Украины новые предложения по завершению войны с Россией.
В Москве заявили, что готовы к возобновлению мирных переговоров, однако есть одно условие.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к диалогу о мире с Украиной . Однако он снова повторил свой лозунг, что согласен говорить только "на основе реалий на земле".
Тем временем в МИД Украины сообщили, что уже ждут первого визита команды президента США Дональда Трампа в Киев.
На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и международные партнеры разработали три ключевых предложения по прекращению войны с Россией, которые уже согласованы с американской и европейской сторонами.
Среди пунктов: прекращение огня, создание свободной экономической зоны, а также гарантии от ЕС и НАТО.
Также Зеленский отметил, что дипломатический "коридор возможностей" для завершения войны продлится с саммита G20 в декабре до конца лета 2027 года.