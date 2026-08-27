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Переговоры Украины и РФ могут возобновиться. Буданов анонсировал новую встречу

12:07 27.08.2026 Чт
2 мин
Когда могут возобновиться переговоры и присоединятся ли США?
aimg Татьяна Степанова
Переговоры Украины и РФ могут возобновиться. Буданов анонсировал новую встречу Фото: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (Getty Images)
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В сентябре может состояться новая встреча украинской и российской делегаций в рамках переговоров по завершению войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал в комментарии Новости․LIVE.

По его словам, переговорный трек пока находится на паузе, но его планируют "оживить".

Следующие события могут произойти уже в сентябре.

На вопрос, идет ли речь о встрече украинских и российских переговорщиков, Буданов ответил: "Я надеюсь на это, да. Ну, и американскими тоже. Без них никак", - сказал глава ОП.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США получили от Украины новые предложения по завершению войны с Россией.

В Москве заявили, что готовы к возобновлению мирных переговоров, однако есть одно условие.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к диалогу о мире с Украиной . Однако он снова повторил свой лозунг, что согласен говорить только "на основе реалий на земле".

Тем временем в МИД Украины сообщили, что уже ждут первого визита команды президента США Дональда Трампа в Киев.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и международные партнеры разработали три ключевых предложения по прекращению войны с Россией, которые уже согласованы с американской и европейской сторонами.

Среди пунктов: прекращение огня, создание свободной экономической зоны, а также гарантии от ЕС и НАТО.

Также Зеленский отметил, что дипломатический "коридор возможностей" для завершения войны продлится с саммита G20 в декабре до конца лета 2027 года.

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