Переговоры Украины и РФ могут возобновиться. Буданов анонсировал новую встречу

В сентябре может состояться новая встреча украинской и российской делегаций в рамках переговоров по завершению войны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал в комментарии Новости․LIVE .

По его словам, переговорный трек пока находится на паузе, но его планируют "оживить".

Следующие события могут произойти уже в сентябре.

На вопрос, идет ли речь о встрече украинских и российских переговорщиков, Буданов ответил: "Я надеюсь на это, да. Ну, и американскими тоже. Без них никак", - сказал глава ОП.