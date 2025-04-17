Єрмак, Сибіга та Умєров прибули у Париж на переговори: з ким зустрінуться
Українська делегація прибула до Парижа для переговорів з партнерами. До столиці Франції приїхали керівник ОП Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
В рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками країн "коаліції рішучих". За словами Єрмака, йдеться про представників Франції, Німеччини та Великої Британії.
Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції з візитом.
"Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи", - наголосив керівник ОП.
Рубіо і Віткофф у Франції
Нагадаємо, що у Франції з візитом перебувають двоє високопосадовців США - державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з Близького Сходу й учасник переговорного процесу щодо війни в Україні Стів Віткофф.
Як повідомляли раніше у Держдепі, американські високопосадовці пробудуть у Парижі з 16 по 18 квітня. Мета візиту Рубіо і Віткоффа - переговори з європейськими партнерами щодо завершення війни в Україні. Держсекретар також обговорить у Франції американські інтереси.
За даними ЗМІ, сьогодні, 17 квітня, державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро.
Варто додати, що минулого тижня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Їх зустріч тривала майже п'ять годин і стосувалася безпосередньо й України. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
"Коаліція рішучих"
Британія та Франція очолили зусилля Європи щодо забезпечення миру в Україну після завершення війни. У рамках цієї ініціативи була створена "коаліція рішучих", мета якої зібрати країни, готових направити військових в Україну чи надати іншу допомогу для забезпечення миру.
У Парижі 27 березня відбувся саміт "коаліції рішучих". За результатами саміту президент Франції Еммануель Макрон запропонував після закінчення війни направити в Україну так звані "сили стримування".
Наразі триває розробка плану в рамках цієї ініціативи. Також Макрон наголошував, що партнери представлять план щодо моніторингу за дотриманням можливого перемир'я між РФ та Україною
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