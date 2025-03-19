Китай відреагував на розмову Трампа та Путіна щодо України

Китай підтримує діалог як шлях до вирішення миру в Україні. Речнця МЗС Мао Нін заявила, що Пекін вітає зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на People's Daily .

Китай прокоментував телефонну розмову між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 18 березня. У ході бесіди лідери обговорили нормалізацію російсько-американських відносин та ситуацію в Україні.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Китай прийняв до відома відповідні повідомлення.

За її словами, Китай з самого початку підтримував вирішення кризи шляхом діалогу та переговорів. Мао Нін підкреслила, що Пекін вітає будь-які зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, оскільки це є необхідним кроком до миру.

Китайська сторона рада бачити всі зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, вважаючи, що це необхідний крок до миру.