Вертоліт, корабель, РЛС і не тільки. ГУР уразило багато об'єктів РФ в Криму за кілька днів

Українські розвідники кілька днів поспіль масштабно атакували об'єкти РФ в Криму. Були уражені вертоліт, корабель "Федір Урюпін", більше десяти РЛС і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"А ще - три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир "Федір Урюпін" та вертоліт Мі-8 російських окупантів", - перелічили в розвідці.

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" та РЛС 39Н6 "Каста 2Е2".

"На відео результати успішної демілітаризації півострова - уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС)", - констатують в ГУР.

Так, за даними розвідників, загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту - їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України.

Ситуація в Криму

Російські війська окупували Крим 2014 року. З того часу півострів російські війська забезпечили великою кількістю військових об'єктів, техніки та живої сили.

Завдяки масштабній мілітаризації Крима, Росія забезпечує угруповання військ на фронті на різних напрямках у війні проти України.

Щоб зупинити військовий потенціал окупантів у Криму, Сили оборони України постійно завдають ударів по місцях зосередження різного роду ресурсів РФ у Криму.

Зокрема, Сили оборони вже неодноразово атакували незоконно побудовану переправу в Криму - Керченський міст. Ще у квітні 2024 року ЗМІ писали про те, що ГУР готує третій удар по Кримському мосту.

Нагадаємо і той факт, що ще наприкінці 2024 року дрон вразив корабель "Федір Урюпін", захоплений РФ в України 2014 року. Інцидент стався 23 грудня.

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