Переговори у Стамбулі відвідають радники США та європейських країн, - Келлог

Зокрема, Келлог заявив, що США отримали "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню від України. Це стало результатом нещодавніх переговорів у Парижі та Лондоні. Документ вміщує 22 вимоги і "вони доволі прийнятні".

Водночас, зазначив спецпредставник, українська сторона досі не отримала російського "меморандуму" з пропозиціями щодо припинення вогню. Він висловив стурбованість, що з цієї причини українська делегація може відмовитися від участі у переговорах в Стамбулі.

"Я б порадив Києву утриматися від заяв про те, що Україна не братиме участі в мирних переговорах із Росією. Ви маєте показати, що налаштовані серйозно. Головна мета переговорів - досягти припинення вогню та припинити вбивства", - сказав він.

Вступ України до НАТО не розглядається

Келлог також назвав "закономірною" стурбованість Росії розширенням НАТО на схід. На запитання чи готовий Трамп пообіцяти Путіну, що Альянс не буде розширюватися на схід, він заявив, що США зараз не розглядають питання про вступ України до Північноатлантичного альянсу.

"І ми не єдина країна, яка так вважає. Я можу назвати вам щонайменше чотири таких країни Альянсу. А для вступу до НАТО необхідна згода всіх 32 країн-членів. Ми чули це (незгода приймати Україну. - ред) від інших країн. І ми кажемо: добре, комплексно ми можемо зупинити розширення НАТО наближенням до ваших кордонів. Це їхнє питання безпеки. І це рішення президента Трампа", - заявив спецпредставник.

Келлог додав, що 2 червня Стамбул, як і минулого разу, відвідають радники з національної безпеки США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Вони проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії.