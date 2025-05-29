У Трампа сподіваються, що Україна поїде на перемовини з РФ у Стамбул

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг для журналістів.

"Ми сподіваємося, що Росія і Україна візьмуть участь у прямих переговорах і обговореннях наступного тижня в Стамбулі. І ми віримо, що ця зустріч відбудеться. І це зустріч, до якої президент (Трамп - ред.) закликав і спонукав ці дві сторони зібратися разом і вести прямі переговори", - сказала Леввіт.

Вона нагадала, що Трамп з самого початку ясно дав зрозуміти, що він хоче, "щоб цей конфлікт було вирішено за столом переговорів, а не на полі бою".

"Він говорив це обом лідерам, знову, як публічно, так і приватно. Тож, сподіваємося, наступного тижня це просуне справу вперед у цьому напрямку. Ми повідомимо вам, якщо у нього будуть плани відправити представника. Наразі я цього не відстежую", - заявила представник Білого дому.

Переговори Росії та України

Нагадаємо, 16 травня на території Туреччини відбулася перша за кілька років зустріч делегацій України та Росії. На зустрічі сторони обговорювали можливі шляхи припинення війни. Тоді ж до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський, щоб зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним, однак той проігнорував заклик до особистої зустрічі.

Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - помічник Путіна Володимир Мединський.