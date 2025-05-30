Переговори в Стамбулі можуть зайти в патову ситуацію: експерт пояснив в чому проблема

"Якщо не буде тексту меморандуму в понеділок, коли почнуться переговори (я думаю, що до понеділка вони щось там зварганять), ми просто його не будемо обговорювати", - повідомив політолог.

За його словами, предметом обговорень можуть стати українські пропозиції, а делегація з України почує реакцію російської сторони.

"По-друге, треба буде визначитись щодо питань, пов'язаних з самим меморандумом. Якою має бути його структура, форма, тому що це важливо, коли йдеться про статус цього документу. Поки що, схоже, що йдеться про певний протокол про наміри. Але, тим не менше, тут має бути спільне розуміння обох сторін про статус документу і як він буде впливати на подальші переговори. Ну і, безумовно, зміст, що має містити цей меморандум, і логіка переговорів", - зауважив експерт.

Фесенко зауважив, що на сьогодні між позиціями обох країн є принципове протиріччя.

"Українська сторона наполягає на припиненню вогні. І вже, між іншим, з'явилися витоки New York Times, що ключова позиція українського проекту - це саме процедура припинення вогню, моніторинг, і це правильно. А Росія може нам висунути ті самі вимоги, які були раніше, щоб ми вивели війська з тих регіонів, які вони анексували і тому подібне. І тоді знову виникне патова ситуація", - пояснив він.

Водночас він наголосив, що українська сторона не зможе обговорювати російські пропозиції без попереднього аналізу.

"Скажу більше, за правилами дипломатії, оскільки російська сторона не надала нам свого тексту, то відповідно наша делегація не матиме директив щодо обговорення цього тексту, а це обов'язково. Як у російської делегації є свої директиви, так і мають бути і у нашої. Відповідно, російський текст буде обговорюватись лише на наступному раунді", - підсумував він.