Переговоры в Стамбуле могут зайти в патовую ситуацию: эксперт объяснил в чем проблема

"Если не будет текста меморандума в понедельник, когда начнутся переговоры (я думаю, что до понедельника они что-то там сварганят), мы просто его не будем обсуждать", - сообщил политолог.

По его словам, предметом обсуждений могут стать украинские предложения, а делегация из Украины услышит реакцию российской стороны.

"Во-вторых, надо будет определиться по вопросам, связанным с самим меморандумом. Какой должна быть его структура, форма, потому что это важно, когда речь идет о статусе этого документа. Пока, похоже, что речь идет об определенном протоколе о намерениях. Но, тем не менее, здесь должно быть общее понимание обеих сторон о статусе документа и как он будет влиять на дальнейшие переговоры. Ну и, безусловно, содержание, что должен содержать этот меморандум, и логика переговоров", - отметил эксперт.

Фесенко отметил, что на сегодня между позициями обеих стран есть принципиальное противоречие.

"Украинская сторона настаивает на прекращении огня. И уже, между прочим, появились утечки New York Times, что ключевая позиция украинского проекта - это именно процедура прекращения огня, мониторинг, и это правильно. А Россия может нам выдвинуть те же требования, которые были раньше, чтобы мы вывели войска из тех регионов, которые они аннексировали и тому подобное. И тогда снова возникнет патовая ситуация", - пояснил он.

В то же время он подчеркнул, что украинская сторона не сможет обсуждать российские предложения без предварительного анализа.

"Скажу больше, по правилам дипломатии, поскольку российская сторона не предоставила нам своего текста, то соответственно наша делегация не будет иметь директив по обсуждению этого текста, а это обязательно. Как у российской делегации есть свои директивы, так и должны быть и у нашей. Соответственно, российский текст будет обсуждаться только на следующем раунде", - подытожил он.