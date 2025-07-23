Переговори у Стамбулі: джерело розкрило головну тему зустрічі

Переговори України та Росії

Після повернення Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки (США), Вашингтон посилив зусилля щодо дипломатичного врегулювання повномасштабної війни в Україні. Американська адміністрація організувала серію окремих зустрічей з українськими та російськими представниками, на яких піднімалося питання запровадження безумовного режиму припинення вогню. Водночас Кремль цю ініціативу одразу відкинув.

Незважаючи на це, Київ і Москва продовжили прямий діалог. Уже відбулося два раунди переговорів. Під час другого, який проходив 16 травня, сторони узгодили масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Цей обмін було реалізовано в три етапи - з 23 по 25 травня.

Про те, які очікування пов’язані з третім етапом перемовин, розповів у коментарі для РБК-Україна політолог і фахівець із міжнародної політики Максим Несвітайлов.

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