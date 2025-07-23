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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Переговоры в Стамбуле: источник раскрыл главную тему встречи

Фото: Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Украинская делегация во время переговоров с российской стороной в Стамбуле планирует обсудить возможную встречу президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил проинформированный источник РБК-Украина.

"Главная тема - встреча лидеров. Наша делегация с этим туда приехала", - заявил источник.

Стоит добавить, что, сегодня, 23 июля, в Стамбуле ожидается третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Отдельно стоит добавить, что, по словам представителя российского диктатора Дмитрия Пескова, встреча Зеленского и Путина возможна после согласования проектов меморандумов Киева и Москвы.

 

Переговоры Украины и России

После возвращения Дональда Трампа на должность президента Соединенных Штатов Америки (США), Вашингтон усилил усилия по дипломатическому урегулированию полномасштабной войны в Украине. Американская администрация организовала серию отдельных встреч с украинскими и российскими представителями, на которых поднимался вопрос введения безусловного режима прекращения огня. В то же время Кремль эту инициативу сразу отверг.

Несмотря на это, Киев и Москва продолжили прямой диалог. Уже состоялось два раунда переговоров. Во время второго, который проходил 16 мая, стороны согласовали масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000". Этот обмен был реализован в три этапа - с 23 по 25 мая.

О том, какие ожидания связаны с третьим этапом переговоров, рассказал в комментарии для РБК-Украина политолог и специалист по международной политике Максим Несвитайлов.

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