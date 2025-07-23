Переговоры в Стамбуле: источник раскрыл главную тему встречи

Переговоры Украины и России

После возвращения Дональда Трампа на должность президента Соединенных Штатов Америки (США), Вашингтон усилил усилия по дипломатическому урегулированию полномасштабной войны в Украине. Американская администрация организовала серию отдельных встреч с украинскими и российскими представителями, на которых поднимался вопрос введения безусловного режима прекращения огня. В то же время Кремль эту инициативу сразу отверг.

Несмотря на это, Киев и Москва продолжили прямой диалог. Уже состоялось два раунда переговоров. Во время второго, который проходил 16 мая, стороны согласовали масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000". Этот обмен был реализован в три этапа - с 23 по 25 мая.

О том, какие ожидания связаны с третьим этапом переговоров, рассказал в комментарии для РБК-Украина политолог и специалист по международной политике Максим Несвитайлов.

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