Переговори в Стамбулі: у Держдепі підтримують повне припинення вогню

У Державному департаменті США підтримують повне та безумовне припинення вогню, зокрема всіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.
Про це заявив перший заступник прессекретаря Держдепартаменту Томмі Піготт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресбрифінг 24 липня.
Він зазначив, що у відомстві продовжують заохочувати прямі переговори між Росією та Україною з метою досягнення всеосяжного припинення вогню та, зрештою, узгодженого мирного врегулювання.
"Ми підтримуємо подальші заклики до повного, безумовного припинення вогню. Заклики України до повного, безумовного припинення вогню, зокрема повної зупинки всіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі", - сказав Піготт.
За його словами, у Держдепі також привітали повідомлення про те, що Росія й Україна домовилися про черговий обмін полоненими, особливо важкохворими та пораненими.
На запитання чи не вважають у відомстві третій раунд переговорів втраченим шансом з огляду на масовані російські атаки та відсутність припинення вогню на порядку денному обговорення, Піготт заявив, що президент Дональд Трамп "уже багато разів чітко висловлювався щодо дій Росії, особливо в останні тижні" та "був у цьому дуже послідовним і відкритим".
"Він (Трамп. - ред.) неодноразово заявляв, що ми хочемо, щоб сторони продовжували ці прямі переговори для досягнення припинення вогню - всеосяжного припинення вогню - і, зрештою, узгодженого мирного врегулювання", - підсумував перший заступник речника Держдепартаменту.
У середу, 23 липня, делегації України та Росії провели у Стамбулі третій раунд переговорів із завершення війни.
Перемовини тривали понад одну годину. За їхніми підсумками, сторони домовилися працювати над подальшим обміном полонених.
Зокрема, в його рамках планують повернути людей, що перебувають у полоні більше трьох років та молодих, тяжкохворих і поранених осіб.
Крім того, українська сторона запропонувала російській взаємно припинити удари по критичній інфраструктурі та до кінця літа провести зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.
Українська сторона озвучила три власні ключові умови переговорів у Стамбулі.
Детальніше про новий раунд переговорів у Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.
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