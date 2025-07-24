Умєров розкрив три основні умови України на переговорах у Стамбулі
Україна озвучила три основні умови під час переговорів у Стамбулі з Росією, які відбулися 23 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української делегації Рустема Умєрова.
За словами Умєрова, він доповів президенту України Володимиру Зеленському про результати переговорів із російською стороною.
Основні пріоритети України:
- Повне і безумовне припинення вогню, яке передбачає припинення всіх ударів по цивільній і критичній інфраструктурі.
- Організація зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним за участю лідерів інших країн - президентів США Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Українська сторона пропонує провести таку зустріч до кінця серпня з урахуванням важливих часових рамок, запропонованих партнерами.
- Продовження гуманітарного треку, що передбачає повернення всіх полонених українців, зокрема цивільних і дітей, незаконно вивезених до РФ. За словами Умєрова, єдиною перешкодою є відсутність політичного рішення в Кремлі для припинення вогню вже сьогодні.
Як зазначив Умєров, зустріч лідерів може стати інструментом, який допоможе розблокувати політичні питання і питання безпеки. Україна, як зазначив він, готова до цього.
"Ми вдячні партнерам, які підтримують зусилля заради миру - зокрема, Туреччині за її активну роль у створенні платформи для діалогу. Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів - до відповідальності, від війни - до рішень", - підсумував Умєров.
Переговори в Стамбулі
Нагадаємо, 23 липня українська та російська делегації провели третій раунд переговорів у Стамбулі.
Перед початком зустрічей міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова допомогти з моніторингом припинення вогню в Україні. За його словами, Туреччина має необхідну для цього інфраструктуру.
Російські ЗМІ поширили чутки, нібито відбулася двостороння зустріч глави української делегації Рустема Умєрова і глави російської делегації Володимира Мединського. Але з'ясувалося, що це - фейк.
Всі деталі про новий раунд переговорів у Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.
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