Умєров розкрив три основні умови України на переговорах у Стамбулі

Україна озвучила три основні умови під час переговорів у Стамбулі з Росією, які відбулися 23 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української делегації Рустема Умєрова.

За словами Умєрова, він доповів президенту України Володимиру Зеленському про результати переговорів із російською стороною. Основні пріоритети України: Повне і безумовне припинення вогню, яке передбачає припинення всіх ударів по цивільній і критичній інфраструктурі.

Організація зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним за участю лідерів інших країн - президентів США Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Українська сторона пропонує провести таку зустріч до кінця серпня з урахуванням важливих часових рамок, запропонованих партнерами.

Продовження гуманітарного треку, що передбачає повернення всіх полонених українців, зокрема цивільних і дітей, незаконно вивезених до РФ. За словами Умєрова, єдиною перешкодою є відсутність політичного рішення в Кремлі для припинення вогню вже сьогодні. Як зазначив Умєров, зустріч лідерів може стати інструментом, який допоможе розблокувати політичні питання і питання безпеки. Україна, як зазначив він, готова до цього. "Ми вдячні партнерам, які підтримують зусилля заради миру - зокрема, Туреччині за її активну роль у створенні платформи для діалогу. Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів - до відповідальності, від війни - до рішень", - підсумував Умєров.