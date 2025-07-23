Понад 1200 осіб візьмуть участь у гуманітарному обміні між Україною та РФ, - Умєров
У гуманітарному обміні між Україною та Росією, про який домовилися під час третього раунду переговорів у Стамбулі, візьмуть участь понад 1200 осіб.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив секретар РНБО України, глава української делегації Рустем Умєров під час пресконференції після третього раунду переговорів з Росією у Стамбулі.
За словами Умєрова, російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема тяжкопоранених і молодих.
"В обміні візьмуть участь понад 1 200 осіб", - зазначив секретар РНБО.
Третій раунд переговорів у Стамбулі
Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Напередодні президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яку очолив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
За даними джерел РБК-Україна, переговори між делегаціями тривали щонайбільше близько однієї години.
Росія та Україна домовилися про подальший обмін військовими та цивільними полоненими.
Йшлося, зокрема, про обмін молодих, поранених і тяжкохворих військовополонених. Окремо сторони обговорили можливість санітарного обміну людей, які перебувають у важкому стані.
Усі деталі про новий раунд переговорів у Стамбулі - у матеріалі РБК-Україна.
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