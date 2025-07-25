Переговори в Стамбулі: у Держдепі підтримують повне припинення вогню

У Державному департаменті США підтримують повне та безумовне припинення вогню, зокрема всіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.

Про це заявив перший заступник прессекретаря Держдепартаменту Томмі Піготт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресбрифінг 24 липня.

Він зазначив, що у відомстві продовжують заохочувати прямі переговори між Росією та Україною з метою досягнення всеосяжного припинення вогню та, зрештою, узгодженого мирного врегулювання.

"Ми підтримуємо подальші заклики до повного, безумовного припинення вогню. Заклики України до повного, безумовного припинення вогню, зокрема повної зупинки всіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі", - сказав Піготт.

За його словами, у Держдепі також привітали повідомлення про те, що Росія й Україна домовилися про черговий обмін полоненими, особливо важкохворими та пораненими.

На запитання чи не вважають у відомстві третій раунд переговорів втраченим шансом з огляду на масовані російські атаки та відсутність припинення вогню на порядку денному обговорення, Піготт заявив, що президент Дональд Трамп "уже багато разів чітко висловлювався щодо дій Росії, особливо в останні тижні" та "був у цьому дуже послідовним і відкритим".

"Він (Трамп. - ред.) неодноразово заявляв, що ми хочемо, щоб сторони продовжували ці прямі переговори для досягнення припинення вогню - всеосяжного припинення вогню - і, зрештою, узгодженого мирного врегулювання", - підсумував перший заступник речника Держдепартаменту.