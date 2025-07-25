Переговоры в Стамбуле: в Госдепе поддерживают полное прекращение огня
В Государственном департаменте США поддерживают полное и безусловное прекращение огня, в частности всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре.
Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг 24 июля.
Он отметил, что в ведомстве продолжают поощрять прямые переговоры между Россией и Украиной с целью достижения всеобъемлющего прекращения огня и, наконец, согласованного мирного урегулирования.
"Мы поддерживаем дальнейшие призывы к полному, безусловному прекращению огня. Призывы Украины к полному, безусловному прекращению огня, в частности полной остановки всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре", - сказал Пиготт.
По его словам, в Госдепе также приветствовали сообщение о том, что Россия и Украина договорились об очередном обмене пленными, особенно тяжелобольными и ранеными.
На вопрос не считают ли в ведомстве третий раунд переговоров упущенным шансом, учитывая массированные российские атаки и отсутствие прекращения огня в повестке дня обсуждения, Пиготт заявил, что президент Дональд Трамп "уже много раз четко высказывался относительно действий России, особенно в последние недели" и "был в этом очень последовательным и открытым".
"Он (Трамп. - ред.) неоднократно заявлял, что мы хотим, чтобы стороны продолжали эти прямые переговоры для достижения прекращения огня - всеобъемлющего прекращения огня - и, наконец, согласованного мирного урегулирования", - подытожил первый заместитель спикера Госдепартамента.
Мирные переговоры в Стамбуле
В среду, 23 июля, делегации Украины и России провели в Стамбуле третий раунд переговоров по завершению войны.
Переговоры продолжались более одного часа. По их итогам, стороны договорились работать над дальнейшим обменом пленных.
В частности, в его рамках планируют вернуть людей, находящихся в плену более трех лет и молодых, тяжелобольных и раненых людей.
Кроме того, украинская сторона предложила российской взаимно прекратить удары по критической инфраструктуре и до конца лета провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Украинская сторона озвучила три собственных ключевых условия переговоров в Стамбуле.
Подробнее о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.
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