Переговоры США и России в Абу-Даби по мирному плану: Axios узнал подробности
Соединенные Штаты и Украина согласовали предварительную версию мирного плана, после чего министр армии США Дэн Дрисколл начал переговоры с российскими чиновниками в Абу-Даби.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
23 ноября в Женеве США и Украина согласовали "обновленное и усовершенствованное мирное соглашение", и теперь администрация президента Дональда Трампа пытается привлечь к нему Россию.
Дрисколл прибыл в Абу-Даби в понедельник, 24 ноября, и в течение вторника проводил переговоры с российской делегацией.
По словам его пресс-секретаря подполковника Джеффа Толберта, переговоры проходят успешно, и Дрисколл тесно координирует свои действия с Белым домом и межведомственной группой США.
По данным источника, руководители военной разведки Украины и России планировали встретиться по другому вопросу, но поездка Дрисколла стала неожиданностью и изменила предыдущий план.
Украинские чиновники сообщили Axios, что США согласились усилить проект гарантий безопасности, который был предложен вместе с первоначальным 28-пунктным мирным планом.
Мирный план Трампа
Вашингтон подготовил проект мирного соглашения для Украины, который сейчас служит базой для переговоров, несмотря на замечания отдельных сенаторов.
23 ноября в Женеве Украина и США согласовали обновленную рамочную версию американского предложения, подчеркнув конструктивность и взаимоуважение во время диалога и общее стремление к справедливому и длительному миру.
Переговоры с участием украинской и европейских делегаций показали значительный прогресс в продвижении к мирному урегулированию конфликта.
После первого дня встреч стало понятно, что первоначальный срок подписания соглашения, который определил президент США Дональд Трамп на 27 ноября, может быть перенесен.
По итогам переговоров стороны согласовали большинство положений американского плана и внесли изменения в спорные моменты.
В Вашингтоне в то же время отметили, что поставки оружия Украине ограничены и не могут продолжаться бесконечно, но остаются нацеленными на поиск путей завершения войны.