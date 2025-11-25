Переговоры США и России в Абу-Даби по мирному плану: Axios узнал подробности

Соединенные Штаты и Украина согласовали предварительную версию мирного плана, после чего министр армии США Дэн Дрисколл начал переговоры с российскими чиновниками в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

23 ноября в Женеве США и Украина согласовали "обновленное и усовершенствованное мирное соглашение", и теперь администрация президента Дональда Трампа пытается привлечь к нему Россию.

Дрисколл прибыл в Абу-Даби в понедельник, 24 ноября, и в течение вторника проводил переговоры с российской делегацией.

По словам его пресс-секретаря подполковника Джеффа Толберта, переговоры проходят успешно, и Дрисколл тесно координирует свои действия с Белым домом и межведомственной группой США.

По данным источника, руководители военной разведки Украины и России планировали встретиться по другому вопросу, но поездка Дрисколла стала неожиданностью и изменила предыдущий план.

Украинские чиновники сообщили Axios, что США согласились усилить проект гарантий безопасности, который был предложен вместе с первоначальным 28-пунктным мирным планом.