Переговори США та РФ завершились: вони тривали понад 12 годин, - ЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що зустріч делегацій Росії та США в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, завершилася після понад 12 годин переговорів.

За наявною інформацією, підсумки консультацій будуть офіційно оприлюднені лише завтра. Очікується, що в вівторок, 25 березня сторони розповсюдять спільну заяву за підсумками проведених перемовин.

Зауважимо, що спочатку планувалось, що сторони обговорять "лінію контролю" та заходи зі зміцнення довіри, включаючи питання повернення вкрадених Росією українських дітей.

Американську делегацію на цій зустрічі очолюють Ендрю Пік та Майкл Антон, а від Росії участь у переговорах взяли участь Григорій Карасін та Сергій Беседа.