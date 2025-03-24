Переговоры США и РФ завершились: они продолжались более 12 часов, - СМИ

Российские СМИ сообщают, что встреча делегаций России и США в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, завершилась после более 12 часов переговоров.

По имеющейся информации, итоги консультаций будут официально обнародованы только завтра. Ожидается, что во вторник, 25 марта стороны распространят совместное заявление по итогам проведенных переговоров.

Заметим, что изначально планировалось, что стороны обсудят "линию контроля" и меры по укреплению доверия, включая вопрос возвращения украденных Россией украинских детей.

Американскую делегацию на этой встрече возглавляют Эндрю Пик и Майкл Антон, а от России участие в переговорах приняли участие Григорий Карасин и Сергей Беседа.