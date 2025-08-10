Переговори слід вести за умови припинення вогню: лідери ЄС звернулися до Трампа

У заяві лідери підкреслили, що "змістовні переговори можуть відбуватися лише за умови припинення вогню або послаблення інтенсивності бойових дій".

"Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можна змінювати силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів", - йдеться у спільній заяві.

Додамо, що в заяві лідери ЄС також закликали Трампа вести переговори з Путіним, захищаючи життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.

Спільну заяву підписали: президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джоржа Мелоні, канцлер ФРН Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стабб та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.